Leghisti contro ambulanti, bagnanti contro i leghisti che rispondono: “Siete tutti del Pd”

Nonostante Salvini pare stia costantemente guadagnando consenso (e sicuramente ha parecchio più consenso di quando alle elezioni è risultato il primo partito del centrodestra, ma con “solo” il 17% delle preferenze), c’è chi dice di no alla Lega.

A Castellaneta Marina, per la precisione, un gruppo di leghisti capeggiati dal parlamentare barese Rossano Sasso aveva deciso di sfilare per le spiagge del luogo, motteggiando così: “Le nostre spiagge le vogliamo piene di turisti e non di abusivi di giorno e stupratori di sera” (ancora una volta, il terribile vizio della politca di strumentalizzare i terribili fatti di cronaca).

Arrivati al lido La Barchetta, però, l’azione di contrasto all’illegalità (con un ambulante che vendeva collane e sciarpe fermato ed invitato ad abbandonare la spiaggia perché abusivo) è stata constrastata da lcuni bagnanti – come potete vedere in coda: “Chi siete voi per dire che questo ambulante non deve stare qui?”.

Immediata la replica dei leghisti: “Siete tutti del Pd” ha gridato qualcuno (come se non si potesse essere contro questo modus operandi anche non essendo del Partito democratico), replicando alla raffica di insulti ricevuti (“Fascisti, squadristi, razzisti, via di qui, non vi vogliamo”: in realtà non sappiamo quanti di questi appellativi vengano dal leghista medio considerati insulti).

Dopo alcuni momenti di tensione l’utilissimo presidio nei lidi del litorale barese è proseguita oltre.