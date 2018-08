Scandalo al Grande Fratello Vip teutonico: pornostar fa da sé in diretta

Settembre è alle porte e con lui è pronta a partire la nuova programmazione televisiva della stagione 2018/2019. Grande l’attesa per la messa in onda della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto come sempre da Ilary Blasi. Nel frattempo, ci sono altre edizioni estere del reality che stanno facendo molto discutere. Una di queste è quella che sta andando in onda in Germania.

Grande Fratello Vip in Germania: Katja Krasavice a luci rosse nella casa

Katja Krasavice, professione pornostar, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip tedesco. La ragazza, appena 22 anni, lo aveva promesso poco prima di entrare nella casa più spiata dalle telecamere: “Soddisferò solo me stessa tutto il tempo”. E così ha fatto, lanciandosi in un siparietto hot che di sicuro avrà tenuti incollati allo schermo numerosi telespettatori.

Grande Fratello Vip in Germania: autoerotismo in vasca e coinquilini in imbarazzo

Fasciata da un succinto bikini azzurro e bianco, Katja Krasavice si è regalata un momento molto intimo in vasca da bagno, dedicandosi all’autoerotismo. Circondata dalla schiuma e ben consapevole della presenza delle telecamere attive, la pornostar ha iniziato ad utilizzare il tubo della doccia per praticare autoerotismo. Momento di forte imbarazzo per due coinquilini che, ignari di quanto stesse accadendo, sono entrati in bagno sorprendendo la ragazza. Katja Krasavice, però, non si è minimamente scomposta e ha continuato a soddisfare le sue “voglie” quando i suoi compagni di avventura l’hanno nuovamente lasciata sola.

Maria Mento