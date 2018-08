Al Bano torna a recitare in una fiction RAI. Sarà un maestro elementare in pensione

Al Bano torna a recitare in una fiction

Al Bano vuole tornare in tv. Il celebre cantautore pugliese è pronto nuovamente a recitare, questa volta in una fiction realizzata dalla RAI. Carrisi interpreterà il ruolo di un maestro elementare in pensione.

E’ lo stesso Al Bano a raccontare la sua nuova avventura in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”.

“A marzo dell’anno prossimo inizierò a girare con la Publispei una fiction in 6 puntate per la Rai dove non canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore”.

Sì, perchè le condizioni delle sue corde vocali non sono affatto buone. Lo conferma lo stesso cantautore, che rivela di averle “massacrate per 75 anni”.

“Smettere? Dipende dal buon Dio”

Forse anche per questo Al Bano aveva deciso di interrompere per sempre la sua carriera musicale, salvo poi ripensarci. Lo scorso novembre, infatti, Carrisi aveva annunciato il ritiro dalle scene nel giro di un anno, ma ultimamente sembra essere tornato sui suoi passi.

“Finisco gli impegni di quest’anno e poi si vedrà se torneranno a posto o dovrò smettere. Non dipende da me, ma dal buon Dio”. Al Bano ha poi fatto capire che un eventuale stop definitivo gli costerebbe tantissimo: “Cantare è un dono del cielo – ha precisato Carrisi – Doverne fare a meno sarebbe dura, durissima”.