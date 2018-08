Lunedì 27 agosto: stasera in Tv Big Wedding, Il commissario Claudius Zorn, The Judge e Tutto molto bello

Cosa andrà in onda stasera in tv, 27 agosto 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 27 agosto 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 20 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Big Wedding

23:05 – Overland 19 Le Indie di Overland – Delhi: l’India in una città

Rai 2

21:25 – Squadra Speciale Cobra 11 – Figlio perduto – Tutto per amore Rai – Sogni ad occhi aperti

00:00 – Giovani e Religione

Rai 3

21:15 – In arte Patty Pravo

00:00 – Lessico famigliare

Rete 4

21:27 – The judge

00:13 – Oltre le regole – The messenger

Canale 5

21:27 – Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte

23:31 – Il commissario Claudius Zorn – La donna di paglia

Italia 1

21:20 – Tutto molto bello

23:15 – L’ uomo perfetto

La 7

21:10 – Atlantide – Scacco alla Terra

00:00 – In Onda

Tv 8

21:30 – Will Hunting – Genio ribelle

00:00 – Star Trek: la Nemesi

Iris

21:00 – L’ uomo che fissa le capre

23:04 – La fine del mondo

Cielo

21:15 – Bernard & Doris – Complici amici

23:15 – Debbie viene a Dallas

Stasera in TV, lunedì 27 agosto: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Big Wedding (Rai 1): Dopo dieci anni, Elle torna nella sua casa in Connecticut per la prima volta da quando si e’ separata dal marito Don, colpevole di averla tradita con la sua miglior amica Bebe. L’occasione per il rientro e’ data dal matrimonio di Alejandro, il figlio che lei e Don avevano adottato, che si terra’ nella casa costruita dai due ex coniugi e dove Don continua a vivere felice con Bebe. Le complicazioni nascono quando Alejandro comunica di aver invitato alle nozze anche Madonna Soto, la madre biologica che a causa delle forti convinzioni religiose non ha mai saputo che Elle e Don si sono separati. Per farle credere di essere ancora una tipica famiglia, Don e Ellie sono costretti a mettere da parte il loro risentimento e fingersi ancora sposati, costringendo Bebe a scomparire per il fine settimana della cerimonia.

The judge (Rete 4): Hank Palmer, un avvocato affermato, torna nella piccola citta’ natale per rendere omaggio alla madre deceduta. Ad attenderlo il padre, un giudice onesto e stimato, e i due fratelli. A causa del rapporto conflittuale con il padre, Hank vorrebe allontanarsi per sempre, ma e’ costretto a cambiare i suoi piani quando l’anziano uomo viene accusato di omicidi…

Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte (canale 5): Schröder ha deciso di stare vicino alla madre che si trova in una casa di riposo e ha lasciato la polizia, gettando nello sconforto Zorn che non accetta di lavorare con un altro collega. Nella casa di riposo della madre di Schröder muore improvvisamente un uomo, apparentemente per cause naturali, e lo stesso giorno si suicida il figliastro di un altro ospite del posto. Schröder non ci vede chiaro e coinvolge Zorn nelle indagini. Si scoprira’ presto che nella casa lavora un’infermiera psicopatica colpevole di vari omicidi fatti passare per morti naturali…