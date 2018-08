Matteo Renzi: “Loro bloccano i porti? E noi blocchiamo i fondi”. Le parole dell’ex premier diventano virali

E’ diventato virale il video dell’ex premier Matteo Renzi, proposto da diverse fanpage (tra cui quella dell’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno), in cui Renzi s’espone prendendo posizioni analoghe a quelle adesso prese dal Governo in carica: qualora i vari paesi europei che non si sobbarcano della gestione dei flussi migratori non cambino politiche, è giusto che l’Italia non contribuisca al bilancio europeo con i 20 miliardi di euro che il nostro Paese è solito versati (a fronte di 12 miliardi di euro che rientrano come fondi europei).

“Loro bloccano i porti? E noi blocchiamo i fondi”, diceva Renzi, che si spingeva oltre prendendo in prestito un motto decisamente di destra (“aiutiamoli a casa loro”, investendo in cooperazione internazionale a suo dire), prima di concludere: “Dobbiamo avere la forza di dire che l’Europa o fa l’Europa sempre o dobbiamo trarne le conseguenze”.

Nei giorni in cui il Partito Democratico pare aver sconfessato queste parole ed attacca il Governo per la gestione della Diciotti, emerge questa ulteriore incoerenza: una incoerenza che mette in luce un Partito Democratico in confusione che, con queste politiche schizofrenica, rischia sempre di più la marginalizzazione politica.

Di seguito il video, proposto quest’oggi anche dal vicepremier Salvini su Twitter: