Salvini e il processo: “Rinuncio all’immunità. Andrò davanti al giudice a spiegare che non sono un sequestratore”

Salvini rinuncia all’immunità parlamentare

Matteo Salvini, sotto indagine per “sequestro di persona” per l’affare Diciotti, rinuncia all’immunità parlamentare ed accetta di essere giudicato per il reato che per ora è alla base del fascicolo aperto dalla Procura di Agrigento.

Salvini potrebbe avvalersi dell’immunità, ma ha deciso di non utilizzarla.

“Io ho fatto solo il mio lavoro di ministro e sono pronto a rifarlo. Per il resto mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini. E poi lui era lo stesso che qualche mese fa diceva: ‘Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto’. Ha cambiato idea?” ha detto Salvini durante un’intervista a Libero.

Gli viene quindi chiesto se chiederà al Senato di rinunciare all’autorizzazione a procedere sfruttando l’immunità parlamentare. “Assolutamente no! Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire”.

“Governo compatto”. Renzi: “Doppia morale”

Una fine strategia politica, quella di Salvini: la scelta di non optare per l’immunità ma di affrontare (l’eventuale) processo infatti potrebbe davvero tramutarsi in uno slancio elettorale di non poco conto.

“Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perchè sarà un boomerang” sostiene sicuro di sé Matteo Salvini, che conclude “credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno”.

Di Maio dipana le nebbie dei giornali secondo cui il Governo sarebbe spaccato. “Il governo è stato ed è compatto” comunica Di Maio. “Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e del M5S”. Affermazione che gli è valsa l’attacco di Renzi che parla di “doppia morale”.