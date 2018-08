Cristiano Ronaldo come Asia Argento: quando ha pagato il silenzio di una ragazza che lo aveva denunciato per stupro

Cristiano Ronaldo come Asia Argento? Il portoghese è stato accusato di aver pagato per far ritirare una denuncia di stupro

Cristiano Ronaldo ha messo a tacere le accuse di stupro?

La settimana scorsaè finita su tutti i giornali del mondo quando l’attore americanol’ha accusata di violenza sessuale. Ciò che ha reso ancora più gravi le accuse dell’attore americano sono la prova di un pagamento effettuato per comprare il suo silenzio ed il fatto che all’epoca dei fatti Jimmy era un minorenne. C’è un altro personaggio molto famoso che in questi giorni è l’uomo copertina dello sport italiano che in passato è stato accusato di qualcosa di simile, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.

Nel 2017 il quotidiano tedesco ‘Der Spiegel‘ ha rivelato il presunto documento legale con il quale CR7 avrebbe messo a tacere una ragazza americana del Nevada che nel 2009 lo aveva denunciato per stupro. Secondo quanto riportato sul quotidiano tedesco, Ronaldo è stato accusato dalla ragazza dopo una folle notte a Las Vegas (i cui particolari, compreso il presunto stupro, sono stati condivisi da ‘Football Leaks‘) e sei mesi dopo avrebbe elargito una ricca somma (375 mila dollari) in cambio del silenzio della ragazza.

Nel documento pubblicato non figura il nome del campione portoghese (identificato secondo il quotidiano come Mr. D) né quello della querelante (che nel documento viene identificata come Miss C). In questo si legge che Miss C si impegna a ritirare la denuncia e cancellare ogni documento o messaggio che collega l’accusato alla vicenda in cambio di denaro. L’unico collegamento tra Cristiano Ronaldo ed il documento è la firma a fondo pagina del suo avvocato di fiducia Carlos Osoio de Castro.

Nessuna conferma per le accuse al Portoghese: il precedente

Contattati proprio da ‘Der Spiegel’ sia Cristiano Ronaldo che l’avvocato si sono rifiutati di rispondere alle domande sulla vicenda. Non esistono dunque prove concrete dell’insabbiamento di cui è accusato il fuoriclasse della Juventus, ma ci sono dei precedenti simili: nel 2005 sono usciti degli articoli (poi prontamente ritirati) in cui si sosteneva che l’allora giovanissimo Cristiano Ronaldo era stato accusato di stupro da due ragazze.