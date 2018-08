Google Maps: la street view del cimitero mostra due fantasmi? – Video

Google Maps: la street view del cimitero ‘Martha Chapel’ in Texas, mostra delle figure inquietanti

La figura inquietante dietro l’albero è quella di una bambina

Alcuni utenti del web intenti a guardare le riprese in strada effettuate da Google per il navigatore, si sono accorti di qualcosa di assolutamente inconsueto presente in quelle registrate alin. In un primo momento hanno avvistato una specie di ombra sbucare fuori da uno degli alberi che delimitano il cimitero, ma guardando con maggiore attenzione si sono accorti che si trattava di una figura che si sporgeva da dietro l’arbusto.

Incuriositi da quella particolarità hanno effettuato lo zoom in direzione dell’albero e con l’inquadratura ravvicinata si sono accorti che da dietro l’albero sbucava la testa di una bambina. Ancora più in lontananza appare una seconda figura, si tratta presumibilmente di un uomo con indosso uno mantello di colore nero. In questo caso, però, non è possibile distinguere con certezza la figura poiché l’immagine non può essere zoomata ulteriormente.

Gli utenti in questione hanno filmato la loro ricerca mostrando quello che avevano visto attraverso la street view di Google, quindi lo hanno pubblicato su youtube dove ha raggiunto in pochissimo tempo le 10.000 visualizzazioni. Alcuni di coloro che hanno visualizzato il video si sono limitati a definirlo inquietante, mentre altri si sono spinti oltre sostenendo che quelli siano fantasmi che vagano sulla terra e che si tratta della prova dell’esistenza di un secondo piano esistenziale. Chiaramente nei commenti non è semplice comprendere se facessero ironia o lo pensassero davvero, voi cosa ne pensate?