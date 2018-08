Maxi voragine inghiotte uno scuolabus: paura per gli studenti a bordo

Grande spavento per gli studenti

Attimi di paura per diversi studenti a bordo di uno scuolabus, dopo che improvvisamente l’asfalto sottostante ha ceduto. Il mezzo è stato letteralmente inghiottito nella voragine sottostante, nota come sinkhole, su una strada di Athens, cittadina statunitense ubicata nella contea di Clarke, nello stato della Georgia. Stando alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il mezzo era in viaggio per portare gli studenti alla scuola di Athens quando improvvisamente la strada sottostante è parzialmente crollata e si è formata una voragine piuttosto profonda dalla quale ha iniziato a fuoriuscire acqua.

Fortuntamente lo scuolabus è stato inghiottito solo in parte e gli studenti hanno avuto il tempo per poter uscire dal veicolo senza che nessuno rimanesse ferito. Tannto spavento dunque e un grave danno che i tecnici dovranno risolvere: l’area, su E. Carver Drive tra Zatell Lane e Cone Drive è stato provvisoriamente chiuso al traffico: bisognerà infatti accertare l’origine della sinkhole e capire se sia la conseguenza di una perdita idrica da una tubatura e dell’erosione del terreno da parte dell’acqua o se le ragioni del crollo siano altre.

Daniele Orlandi