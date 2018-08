Tragedia in volo: bambina di due anni muore per arresto cardiaco

Tragedia sull’aereo Alitalia diretto a Roma: una bambina è morta per arresto cardiaco durante il volo

Durante il tragitto che avrebbe dovuto portare l’aereo dell’da, una bambina di appena due anni ha accusato un improvviso arresto cardiaco ed è morta prima che il volo potesse atterrare. Secondo le prime informazioni giunte, la piccola (accompagnata dai genitori) ha avuto una crisi improvvisa ed una delledi bordo le ha prestato il primo soccorso nel tentativo di ristabilire il battito mentre il resto del personale di bordo avvertiva il pilota dell’emergenza.

Data la gravità della situazione il pilota ha deciso di contattare la torre radio dell’aeroporto più vicino ed ha ottenuto il permesso di atterrare a Bari, dove una squadra di medici attendeva la piccola per poterle prestare soccorso. Purtroppo per la piccola, però, quando l’aereo è atterrato non c’era più nulla da fare ed i medici ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La bambina era affetta da una grave patologia ai reni

Solo in un secondo momento si è scoperto che la bambina a bordo del volo diretto a Roma era in realtà affetta da una grave patologia ai reni e che stava giungendo nella Capitale per ricevere delle cure mirate. La piccola era accompagnata da un’infermiera della Croce Rossa e sin dalla partenza era collegata ad un respiratore. La crisi cardiaca avvenuta in volo, collegata a quanto pare alla patologia, è stata affrontata dalla stessa infermiera che, però, non ha potuto salvarle la vita. La polizia fa sapere che non verrà richiesta alcuna autopsia.