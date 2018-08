Uomini e Donne, la notizia shock: un protagonista lascia dopo tre anni

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne

Giorgio Manetti lascia “Uomini e Donne”. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato a bocca aperta tutti i fedelissimi dello storico programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

Manetti, soprannominato “Il Gabbiano”, è stato senza dubbio uno dei protagonisti del Trono Over in questi ultimi tre anni, con tante donne sedotte e abbandonate: tra questa anche Gemma Galgani, che non gli ha mai perdonato la volontà di interrompere la loro relazione.

La tumultuosa relazione con Gemma Galgani

Il 62enne ha quindi deciso di dire basta dopo tre anni passati negli studi di Uomini e Donne, dove si è ritagliato una fortunata carriera da playboy. A dare la notizia è stato il settimanale “Chi”, rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha dato per certo l’addio di Giorgio Manetti alla celebre trasmissione pur senza specificarne le motivazioni.

Il Gabbiano ha tentato in tutti i modi di trovare la compagna per la vita durante questi tre anni, senza riuscirci. L’unica relazione che pareva potesse andare in porto era proprio quella con Gemma Galgani, ma è miseramente naufragata anche a causa di Tina Cipollari. La notizia di un addio da parte di Manetti era cominciata a circolare nelle ultime settimane.