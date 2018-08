Balena attacca imbarcazione, coppia quasi uccisa dal grosso cetaceo- VIDEO

Megattera contro imbarcazione, lo spaventoso video girato da una coppia

Grande paura quella vissuta daidi unache qualche giorno fa stava solcandodell’oceano a(California). L’imbarcazione è passata troppo vicina ad unache- saltando fuori dall’acqua- ha impattato contro il fianco della barca, danneggiandola, ei due occupanti del natante.

Una piccola imbarcazione lunga 26 piedi ha avuto un incontro ravvicinato con una megattera nelle acque oceaniche che bagnano Monterey (in California). Il terribile momento, che per fortuna non ha avuto drammatiche conseguenze, è stato immortalato da un video girato in quegli istanti.

Il video spaventoso, dalla durata di poco meno di 50 secondi, inizia riprendendo l’oceano e la costa. Ad un certo punto la quiete della scena viene sconvolta dal balzo dell’animale, che compare inaspettatamente in primo piano, e dalle urla della donna che stava girando il video e che parla durante tutta la durata della ripresa.

La donna, di nome Elena Sera Jose, e l’altro occupante della barca, il fidanzato Ryan Nelson, sono visibilmente sconvolti dall’apparizione della megattera e dalle sue fauci. Dopo il balzo la megattera è poi tornata in acqua e la videocamera è stata spostata per inquadrare come appariva la barca, danneggiata dopo l’attacco.

Megattera contro imbarcazione, la barca accerchiata da quattro balene

Come hanno raccontato Elena ed il compagno Ryan più tardi, il video dell’attacco della megattera non è stato girato in maniera casuale: Elena ha avuto il tempo di iniziare a riprendere nell’attimo stesso in cui si è resa conto che la loro barca era stata accerchiata da quattro esemplari di balena, tra cui la megattera che ha rischiato di ucciderli.

La coppia si era accorta di un banco di foche e un gruppo di uccelli che si stavano nutrendo di acciughe e i due hanno così deciso di avvicinarsi per vedere cosa stesse succedendo. Senza sapere, però, che in quella zona stavano transitando quattro mammiferi.

Maria Mento