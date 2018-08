Brescia, donna trovata nel fiume con entrambe le gambe rotte: “Mi hanno gettato qui due uomini” 

Trovata nel fiume con le gambe rotte

Una donna di 50 anni è stata trovata questa mattina nel fiume Gobbia a Lumezzane, Brescia. La donna, con entrambe le gambe fratturate, è stata notata questa mattina dai dipendenti di un0azienda che l’hanno notata accasciata e sofferente sul greto del fiume.

La donna ha detto di essere stata gettata nel fiume questa notte da due uomini, ma il suo racconto non sarebbe convincente secondo fonti investigative.

Gli uomini hanno subito prestato soccorso alla donna ed hanno chiamato le forze dell’ordine. La 50enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi ma la donna ha riportato la frattura di tutte e due le gambe. La donna era in stato di shock e si trova in codice giallo all’ospedale.

“Mi hanno gettata qui due uomini stanotte”

“Mi hanno gettata qui due uomini stanotte verso le 4” ha detto la 50enne alle forze dell’ordine.La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Lumezzane, che stanno controllando il racconto.

Secondo fonti investigative, però, i carabinieri non ritengono il racconto della donna credibile. Sembra che la 50enne soffra di depressione, e per ora è al vaglio anche l’ipotesi del tentato suicido.