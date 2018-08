Esce fuori strada con la sua Smart e perde la vita sul colpo: un intera città in lutto per Luca, fotografo e gestore di un famoso locale

Era molto noto in città, gestendo la Cornetteria di Notte, in viale Alfieri a Lecce, punto di ritrovo – anche notturno (essendo l’orario di apertura 20.30 – 14.30) – per gli amanti di un dolce break, collegato alla panetteria ‘Da Raffaele’ (fondata dal padre).

E proprio per la sua notorietà, adesso, l’intera città è in lutto: Luca Capoccia, infatti, ha perso la vita in un incidente stradale a Minervino, nella provincia del capuoluogo salentino.

Era passata da poco la mezzanotte quando la sua Smart – per motivi ancora da chiarire (in tal senso stanno indagando le forze dell’ordine) – è uscita fuori stada sulla provinciale che collega Giuggianello a Minervino: per lui, anche collaboratore in veste di fotografo di ‘LeccePrima’ (giornale telematico locale), non c’è stato nulla da fare.

Luca aveva 44 anni.

Per ricordarlo, vi linkiamo di seguito il suo sito ufficiale da fotografo, dove potrete vedere alcuni dei suoi scatti.