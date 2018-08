Giovedì 30 agosto 2018: stasera in Tv Don Matteo, Faccio un salto all’avana, Colpa delle stelle e Battiti Live

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 30 agosto sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo.

Stasera in TV, giovedì 30 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Don Matteo 10 – Il contagio

23:50 – Codice La vita è digitale – Erano terzo mondo

Rai 2

21:25 – Rosewood – Amori tra le stelle – Fiabe e gelide verità – Il giustiziere

23:50 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Una strada verso il domani 2 – Ku Damm 59 L’ascesa di Nicki e Freddi assoluta

23:55 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Faccio un salto all’avana

23:19 – Si fa presto a dire amore

Canale 5

21:26 – Colpa della stelle

23:35 – Speciale TG5 – First Lady – prima donna

Italia 1

21:20 – Battiti Live

00:15 – Street Food Battle

La 7

20:35 – In Onda

22:30 – Atlantide – Che Guevara, indagine su una esecuzione

Tv 8

21:25 – Salt

23:15 – Legion

Cielo

21:15 – Drive

23:15 – Passione violenta

Iris

21:00 – Pride and glory – Il prezzo dell’onore

23:30 – Cellular

Stasera in TV, giovedì 30 agosto: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Faccio un salto all’avana (Rete 4): Fedele e Vittorio sono due fratelli romani, orfani e dai caratteri opposti. Quanto Fedele è posato , buono, disponibile, tanto Vittorio è sveglio, cinico, prevaricatore e sempre pronto ad approffitarsi del fratello e degli altri. I due sono cresciuti insieme e hanno sposato le due figlie di un ricco imprenditore, il commendator Siniscalco.