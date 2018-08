Un’auto e una moto coinvolte in un incidente stradale: morto ragazzo di 24 anni

Moncalieri (Torino). L’impatto tra la motocicletta che guidava e un’automobile ha causato la morte del giovane Marco Mollo, ragazzo di 24 anni residente a La Loggia. Il tragico incidente stradale è avvenuto stamane sotto gli occhi di numerosi testimoni. Gli inquirenti stanno accertando le eventuali responsabilità da attribuire per questo drammatico sinistro.

Incidente stradale a Moncalieri, il giovane Marco Mollo è morto sul colpo

Per Marco Mollo, ragazzo torinese di 24 anni, non c’è stato nulla da fare. Lo schianto tra la motocicletta da lui guidata (una Yamaha) e un’automobile (una Chevrolet Aveo), avvenuto stamattina lungo la strada Carignano (in corrispondenza della zona attraversata da strada Preserasca e Via Culla) non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari che sono giunti poco dopo insieme alla Polizia Municipale.

Su Facebbok, intanto, sono tantissimi i messaggi con cui gli amici ed i conoscenti ricordano Marco, un giovane portato via troppo presto da una vita ingiusta, e testimoniare la loro vicinanza nei confronti della famiglia.

Incidente stradale a Moncalieri, chiara la dinamica: si indaga per attribuire le responsabilità

Sembrerebbe abbastanza chiara la dinamica del sinistro, ricostruita grazie al contributo di diversi testimoni che erano presenti in loco al momento dell’impatto. La vettura, guidata da una donna di 52 anni residente a Moncalieri, avrebbe compiuto una manovra (un’inversione) e colpito la moto su cui viaggiava Marco Mollo.

Molto probabilmente la donna non deve essersi resa conto del sopraggiungere del mezzo a due ruote. Sarà compito degli inquirenti, in base alla ricostruzione dei fatti, stabilire le eventuali responsabilità del caso.

Maria Mento