Menaggio, violenza sessuale di branco su due minorenni: fermati tre uomini, si cerca un quarto

Violenza sessuale a Menaggio, 3 arresti

Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri di Como con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minori. I fatti sarebbero avvenuti nei giorni scorsi a Menaggio, luogo turistico sul lago di Como. I fermati sono tre in totale e i carabinieri stanno cercando attualmente un’altra persona, un quarto uomo che avrebbe partecipato allo stupro.

Un italiano e due stranieri sono stati arrestati per lo stupro di due ragazzine di Varese, di 17 anni, che si trovavano in vacanza a Menaggio, sul lago di Como. Avrebbero conosciuto il gruppetto di 4 uomini durante una serata in un locale della zona ma non avrebbero mai immaginato di finire violentate da queste persone conosciute in una serata qualsiasi.

Arrestati un italiano e due stranieri

Le due ragazze son state stuprate a turno sulla spiaggia. Hanno trovato il coraggio di denunciare il tutto e sono partite le indagini, coordinate dal pm Massimo Astori. È stato così arrestato un 22enne valtellinese, N. P., assieme a due stranieri impegnati come lavoratori stagionali nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento.

“In considerazione della delicatezza della vicenda e della necessità di definirne compiutamente i contorni, le indagini proseguiranno nel massimo riserbo” hanno comunicato i carabinieri; il quarto stupratore, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe anche essere fuggito all’estero.