Tragico incidente stradale nel catanese: escono fuori strada con lo scooter, muore il conducente

Il conducente di uno scooter è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere uscito fuori strada a bordo del mezzo

Secondo quanto riportato dai media locali, questa mattina, intorno alle 4, un incidente stradale nel catanese è stato fatale ad un conducente di scooter le cui generalità non sono state condivise. L’uomo stava viaggiando insieme ad un passeggero sulla statale 114 (quella che porta da Acireale a Catania) a bordo di uno motorino quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, è uscito fuori strada all’altezza di Aci Trezza ed ha sbattuto con violenza sull’asfalto.

Incidente fatale nel catanese: morto il conducente, in ospedale passeggero

Il sinistro è stato segnalato da uno dei passanti ed i soccorsi sono giunti sul luogo poco dopo: per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta, mentre il passeggero (un uomo di 40 anni) è stato portato al vicino ospedale Cannizzaro. Secondo quanto riferito dal nosocomio catanese, l’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso, ma adesso pare sia fuori pericolo: l’uomo ha riportato una frattura all’avambraccio destro, un trauma al torace, contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo, la prognosi è di 40 giorni.

Sull’accaduto sta investigando la polizia di Acireale, al momento la dinamica dell’incidente non è chiara, ma pare si possa escludere che altri mezzi siano coinvolti. Resta da capire, dunque, se il motorino sia finito fuori strada a causa delle condizioni del manto stradale o il conducente abbia perso il controllo per un malore o per stanchezza.