Venerdì 31 agosto 2018: stasera in Tv Il matrimonio che vorrei, Unici – Lucio Dalla, Chicago Med e Chocolat

Anche oggi, venerdì 31 agosto 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Tv 8 in seconda serata potrete vedere il meglio di Italia’s Got Talent. Gli amanti del talent hanno la possibilità di rivedere alcune delle parti più belle andate in onda durante l’ultima edizione. Su Canale 5 verrà trasmesso Unici – Lucio Dalla. A modo mio rende omaggio alla musica, alla poesia e all’arte dell’indimenticabile cantautore italiano, proprio il giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 72° compleanno. Artista straordinario e multiforme che ha lasciato un patrimonio di canzoni diventate pietre miliari della musica italiana.

Stasera in TV, venerdì 31 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Il matrimonio che vorrei

23:20 – Il pescatore di sogni

Rai 2

21:25 – Elementary – Il falsario – Hai fatto tanta strada – Un occasione unica

23:45 – N.C.I.S. Non vedere il male

Rai 3

21:15 – Una strada verso il domani 2 – Ku Damm 59 Scandali assoluta

00:00 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il terzo indizio

00:12 – L’esorcista 2 – L’eretico

Canale 5

21:25 – Unici – Lucio Dalla

01:00 – TG5 Notte

Italia 1

21:20 – Chicago Med – Farfalle bianche

00:50 – Stalker – Divertimento e giochi

La 7

21:15 – Alamo gli ultimi eroi

00:00 – Unbreakable – Il predestinato

Tv 8

21:30 – X Factor 9 Le Audizioni – The Best Of

23:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

Iris

21:00 – L’ultima alba

23:30 – The baytown outlaws

Cielo

21:15 – Chocolat

23:35 – Amore e sesso in Giappone

Stasera in TV, venerdì 31 agosto: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il matrimonio che vorrei (Rai 1): Per ravvivare il trentennale matrimonio con il marito Arnold, ormai reso stanco e logoro dalla consuetudine, Maeve lo convince a trascorrere un fine settimana nella cittadina di Great Hope Springs, dove potranno frequentare il corso di terapia di coppia tenuto dal famoso sessuologo Bernie Feld. I consigli e le impartizioni del guru dei matrimoni, pero’, non sono cosi’ semplici da seguire o mettere in atto e, alle prese con ore di sesso e pratiche sconosciute, Maeve e Arnold dovranno fare appello alla loro tenacia per riscoprire quella scintilla che da giovani li aveva uniti.