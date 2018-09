Come in un film dell’orrore: a Thongwa appare una nave scomparsa nel 2009 (senza equipaggio o merce)

Come in un film dell’orrore, hanno visto apparire una nave – una nave container scomparsa quasi dieci anni or sono – e al suo interno non hanno trovato niente, né marinai né merci.

La nave, la Sam Ratulangi PB 1600, scomparsa nel 2009, si è arenata giovedì scorso nella città di Thongwa nella regione di Yangon, in Birmania.

La nave era stata notata per la prima volta martedì sera da alcuni abitanti locali che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità locali che si sono a loro voltA immediatamente mosse per recuperarla.

Polizia, marina e altro personale militare sono riusciti per la prima volta a salire a bordo giovedì, come riportato da una deputato regionale, che ha così raccontato al ‘Myanmar Times’: “Nessun membro dell’equipaggio o carico è stato trovato sulla nave. E’ strano che una nave così grande sia finita nelle nostre acque “.

Come riportato dal Segretario generale di un ente che si occupa della navigazione in Birmania, la nave – fabbricata nel 2001 – è ancora funzionate: “Secondo me, la nave è stata recentemente abbandonata. Ci deve essere una ragione”.

Sarà adesso necessario capire quale essa sia.