Hitler voleva sganciare l’atomica su Londra? la rivelazione choc

L’incredibile scoperta

Hitler avrebbe ‘quasi’ sganciato la bomba atomica sulla città di Londra. E’ l’incredibile rivelazione riportata in un nuovo documentario, nel quale viene mostrata una recente scoperta fatta da alcuni storici in Norvegia: un’imbarcazione utilizzata dai nazisti per trasportare acqua pesante, un incrediente utilizzato nei reattori nucleari.

Ma Winston Churchill ordinò alla Marina britannica di affondare la nave, senza sapere cosa ci fosse a bordo: il relitto si troverebbe a 460 piedi dalla superficie di un lago norvegese, a circa 100 miglia da Oslo. L’imbarcazione è stata sollevata e sono stati rinvenuti oltre 40 barili di acqua pesante, più che sufficienti per portare la Germania a diventare una potenza nucleare. Secondo gli esperti questo carico avrebbe potuto ribaltare completamente l’esito della guerra. Il dottor Fran Soreide della Norwegian University of Science and Technology ha dichiarato al Daily Telegraph: “volevamo recuperare un barile e dimostrare che era stato spedito in Germania”.

Daniele Orlandi