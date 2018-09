Perde il controllo dell’auto e si schianta contro tre veicoli, morto un uomo

La dinamica dell’incidente

Un grave incidente stradale, per cause ancora da chiarire. E’ avvenuto nella serata del 31 agosto e ha visto coinvolte diverse auto: una vera e propria carambola di veicoli, quella avvenuta nel comune di Aprilia, all’altezza di Campoverde, uno scontro nel cuore della notte che ha provocato la morte di un uomo ed il ferimento di altre tre persone. La vittima si chiama Michelangelo Fiero, un 43enne residente proprio ad Aprilia, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla; tra i feriti invece uno di loro versa in condizioni gravi.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono itnervenute anche le forze dell’ordine per delimitare l’area dell’incidente e ricostruirne la dinamica: sembra che l’uomo, a bordo di una Smart, stesse percorrendo via Nettuno quando si è verificato lo scontro che ha coinvolto complessivamente quattro auto. Fiero potrebbe aver perso il controllo della sua automobile innescando l’incidente dopo essersi scontrato frontalmente con una Polo proveniente dalla direzione inversa di marcia. Dopo il primo schianto la Smart ha urtato altre due auto: in una delle due, una Jeep, c’era un’intera famiglia con la madre incinta ed un bambino piccolo. La persona ferita più gravemente è quella che si trovava alla guida della Polo e che è ora ricoverato in prognosi riservata. Compito dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia sarà quello di ricostruire nei dettagli l’accaduto per ripercorrere gli ultimi istanti prima del tragico incidente.

Daniele Orlandi