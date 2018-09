Sabato 1 settembre: stasera in Tv Tutti i sospetti su mia madre, Buongiorno papà, Il re scorpione e L’immortale

Anche oggi, sabato 1 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 1 settembre 2018.

Stasera in TV, sabato 1 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Le rane

23:30 – Petrolio

Rai 2

21:07 – Tutti i sospetti su mia madre

22:45 – Blue Bloods Ripensamenti

Rai 3

20:45 – Giù la testa

00:00 – Sono Innocente

Rete 4

21:15 – The transporter – La città dell’amore

23:32 – La soldatessa alla visita militare

Canale 5

21:26 – Buongiorno papà

23:31 – Basilicata coast to coast

Italia 1

21:15 – Il re scorpione

23:05 – Atterraggio d’emergenza

La 7

21:10 – Little Murders – Il gatto e il topo

23:00 – Little Murders – Non sono colpevole

Tv 8

21:25 – Agnelli

23:15 – Delitti

Iris

20:59 – L’immortale

23:15 – Il missionario

Cielo

21:15 – Tranquille donne di campagna

23:00 – Naked

Stasera in TV, sabato 1 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Tutti i sospetti su mia madre (Rai 2): Maddy viene accusata dell’omicidio di un amico. Ma la ragazza è convinta che ad uccidere il giovane sia stata sua madre.