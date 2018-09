Domenica 2 settembre: stasera in Tv L’allieva, Il fidanzato di mia sorella, Io vi troverò e La prima cosa bella

Il fidanzato di mia sorella (Rai 3): Richard Haig è un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, pero’, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia…

La casa stregata (Rete 4): Il ragiornier Allegri è molto felice di aver trovato finalmente una splendida villain affitto dove portare a vivere la fidanzata e la suocera. La casa però è stregatadal fantasma di due amanti maledetti. Per sciogliere la maledizione, i nuovi inquilini non dovranno fare sesso fino alla prima luna piena.

Io vi troverò (Canale 5): La figlia di un ex agente dei servizi segreti viene rapita per essere venduta come schiava. Il padre userà tutte le sue conoscenze e tutti i suoi mezzi per ritrovarla e riportarla a casa.