Ferragnez, Giovanni Ciacci contro la coppia del momento: è veleno sul “matrimonio dell’anno”

Ferragnez, Chiara Ferragni come Grace Kelly? Per Giovanni Ciacci è un no

Un, unada sogno (ladel Val di Noto), e(dal vivo per gli invitati, suiper tutti idella coppia). Stiamo parlando di quello che è stato definito il, celebrato ieri atra i novelli sposi. Non tutti, però, sono rimasti estasiati dall’evento.

La favola vissuta dal rapper Fede e dalla blogger Chiara Ferragni, già coronata dalla nascita del figlio Leone, ha conosciuto un lieto fine con un matrimonio che non ha lasciato indifferente nessuno, specialmente i più romantici. Grazie alla pubblicità mediatica che è stata riservata alle nozze, già etichettate come “il matrimonio dell’anno”, probabilmente stiamo parlando dell’evento social più seguito dell’ultima settimana.

Chiara Ferragni ha incantato tutti con un abito principesco firmato da Maria Grazia Chiuri (Dior), i capelli biondi finemente raccolti in uno chignon e un lungo velo. Sul vestito, che forse doveva avere lo scopo di ricordare vagamente quello indossato da Grace Kelly quando l’attrice sposò il Principe Ranieri di Monaco, non tutti sono stati d’accordo. In questo senso, si segnala il commento al vetriolo di un Giovanni Ciacci, ormai volto storico della trasmissione “Detto Fatto” che va in onda su Rai2, che con la Ferragni non ha mai avuto un feeling particolare.

Giovanni Ciacci boccia entrambi gli abiti di Chiara Ferragni alle nozze

Il primo commento di Giovanni Ciacci sull’abito da sposa indossato da Chiara Ferragni è arrivato attraverso un’Instagram story: “Ne deve mangiare di cereali sottomarca per sembrare Grace Kelly… e sono stato buono! Auguri… e ora anche basta!”.

Bocciato anche il secondo abito indossato dalla blogger: un vestito che avrebbe dovuto testimoniare il grande amore per il neo marito e che reca addosso le parole di una delle canzoni di Fedez. Peccato che l’idea non sia nata tutta dalla testa di Chiara Ferragni. Anche Marika Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, aveva indossato un abito simile per le sue nozze con il cantante ed infatti Giovanni Ciacci ha commentato la scelta della Ferragni con un laconico “Che originalità”.

Rimandando ulteriori commenti sul matrimonio dell’anno a lunedì 10 settembre, quando ripartirà la sua rubrica su “Detto Fatto”.

Maria Mento