Ultimo Messaggio da Medjugorje di oggi 2 Settembre 2018 a Mirjana

Siamo ormai arrivati all’atteso momento del messaggio pubblico del 2 di ogni mese alla veggente Mirjana.

Il messaggio sta per essere tradotto in modo ufficiale in tutte le lingue del mondo e sta per essere distrbuito attraverso la parrocchia di Medjugorje a tutto il mondo.

Il testo del messaggio lo troverete qui sotto:

Ultimo Messaggio del 2 Settembre 2018 – Medjugorje

Nell’attesa vi pubblichiamo l’ultimo messaggio del 2 agosto 2018:

“Cari figli,

con amore materno vi invito ad aprire i vostri cuori alla pace, ad aprire i vostri cuori a mio Figlio, a cantare nei vostri cuori l’amore verso mio Figlio, perché solo da questo amore arriva la pace dell’anima.

Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l’amore, l’amore misericordioso. Però molti miei figli hanno ancora cuori chiusi, pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri verso il Padre Celeste che illumina, verso mio Figlio che è sempre nuovamente con voi nell’Eucarestia e desidera ascoltarvi.

Figli miei, perché non Gli parlate? La vita di ognuno di voi è importante e preziosa perché è il dono del Padre Celeste per l’eternità, perciò non scordatevi mai di ringraziarLo, parlateGli.

Lo so, figli miei, che a voi è sconosciuto ciò che verrà dopo, però quando verrà il vostro “dopo” avrete tutte le risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti.

Figli miei, con la vostra vita mettete sentimenti buoni nei cuori delle persone che incontrate, sentimenti di pace, di bontà, di amore e di perdono. Attraverso la preghiera ascoltate cosa vi dice mio Figlio e così fate.

Nuovamente vi invito a pregare per i vostri pastori, per coloro che mio Figlio ha chiamato; ricordate, hanno bisogno di preghiere e di amore.

Vi ringrazio.”