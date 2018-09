Doppia tragedia sulla via Colombo: 29enne si schianta ed entra in coma, 11enne investito è grave 

Motociclista 29enne si schianta, è in coma

Doppia tragedia sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Un motociclista di 29 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato al chilometro 17.500 in zona Malafede: il giovane, in coma, è in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale immediatamente.

Secondo le prime informazioni, l’incidente non sembrerebbe poter essere ricondotto alle radici presenti in diversi tratti della Colombo. Per i rilievi, sul posto dell’incidente si trova la polizia locale del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Bambino di 11 anni investito, è grave

Domenica sera, invece, un bambino romeno di 11 anni è stato investito da una Ford Fiesta sempre sulla via Colombo a Roma, altezza di viale Europa: il ragazzino è stato soccorso immediatamente e portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. Secondo la ricostruzione di quest’ultimo incidente, il piccolo stava attraversando la strada in un tratto senza strisce pedonali, assieme al fratello.

Sarebbe stato investito dall’auto guidata da un giovane di 22 anni, che si è trovato di fronte all’improvviso il bambino e non è riuscito a frenare. Anche il 22enne, dopo aver chiamato i soccorsi e dopo aver prestato i primi aiuti al ragazzino, si è sentito male, accusando un lieve malore. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Tintoretto e IX Eur. L’auto è stata sequestrata, per cercare di capire la dinamica esatta dell’incidente.