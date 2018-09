Ferragnez, anche Selvaggia Lucarelli si aggiunge al coro delle voci critiche: “Taccagnez!”. La risposta di Fedez non si è fatta attendere

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati, con annesse critiche assortite.

Al coro delle voci critiche (abbiamo già riportato l’opinione di Giovanni Ciacci)si è aggiunta ieri l’immancabile Selvaggia Lucarelli, con un lungo post su Facebook (che vi proponiamo di seguito) in cui la blogger riprende un suo articolo per ‘Il Fatto Quotidiano’ dove ha da ridire un po’ su tutto (anche sulla lodevole scelta di chiedere agli invitati – in caso avessero voluto fare doni – di versare soldi per un fan bisognoso: una scelta generosa che – grazie all’abile retorica lucarelliana: “Considerato però che le donazioni sono aperte a tutti e che i Ferragnez contano 20 milioni di follower in due, la media delle donazioni si attesta su un millesimo di euro procapite” – è divenuta motivo di critica)

Sono subito volati gli stracci, con la replica di Fedez tramite Twitter

Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione 😘 — Fedez (@Fedez) September 2, 2018

Cui ha fatto seguito un batti e ribatti concluso dal neo sposo

Pensavo fossi più autoironica 😅 dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque ❤️ — Fedez (@Fedez) September 2, 2018

Chi si è aggiudicato questo catfight?