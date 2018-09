Investito da un’auto mentre tornava a casa in bicicletta, muore Gabriele: aveva solo 13 anni

Investito in bicicletta, muore Gabriele, 13 anni

Un ragazzo di soli 13 anni, Gabriele Tiricola, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il terrificante incidente è avvenuto a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Aveva solo 13 anni, Gabriele, e giocava con la maglia 13 nella squadra di basket delle giovanili della Scuola Basket Cavriago: ieri, domenica 2 settembre, verso le 15.30 il ragazzino è stato investito da un’auto in via Prati Vecchi, al confine fra Reggio Emilia e Cavriago. Il 13enne si trovava a poca distanza da casa, dove stava facendo ritorno.

Nulla da fare per Gabriele, troppo violento l’impatto

La ricostruzione dell’incidente è ancora in forse. Il 13enne è stato sbalzato dalla sua bici a causa della violenza dell’urto e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, ma per il tredicenne non c’è stato nulla da fare. Si trova sotto sequestro la vettura coinvolta, un’auto della cooperativa Coopservice in uso a un vigilante di 31 anni.

Sembra che il ragazzino stesse tornando a casa quando l’auto, che viaggiava in direzione opposta verso Reggio Emilia, l’ha travolto. Il 13enne è caduto sul parabrezza dell’auto e cade sull’asfalto. Ora le indagini cercheranno di ricostruire quanto accaduto: se Gabriele stesse o meno attraversando la strada. Verranno acquisiti i dati per comprendere a che velocità stesse andando il 31enne, che è stato sottoposto agli esami tossicologici. Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto, come di prassi.