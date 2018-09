Lunedì 3 settembre: stasera in Tv Mother’s day, Romanzo criminale, Guerra e pace e Fuga di cervelli

Cosa andrà in onda stasera in tv, 3 settembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 3 settembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 3 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Mother’s day

23:30 – Overland 19 Le Indie di Overland – Kashmir terra di confine e conflitto

Rai 2

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Fratelli – Una giornata infernale

23:55 – Giovani e sesso

Rai 3

21:15 – Presa Diretta Acqua perduta

23:50 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Romanzo criminale

00:32 – La fiera della vanità

Canale 5

21:28 – Guerra e pace

00:00 – Loro chi

Italia 1

21:20 – Fuga di cervelli

23:25 – Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco

La 7

21:15 – I Kennedy

00:25 – In Onda

Tv 8

21:30 – Star Trek – Il futuro ha inizio

00:00 – X-Men – L’inizio

Iris

21:00 – In ricchezza e in povertà

23:26 – L’ uomo che fissa le capre

Cielo

21:15 – Ashby – Una spia per amico

23:15 – Debbie viene a Dallas

Stasera in TV, lunedì 3 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Mother’s day (Rai 1): Diverse storie con protagoniste madri e padri differenti si intrecciano durante il giorno della Festa della Mamma. Miranda, una conduttrice televisiva, ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternita’. Sandy e’ invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto piu’ giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente ma cio’ per lui comporta talvolta dei grandi imbarazzi. Jesse, infine, sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni, mentre Kristin e’ stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.