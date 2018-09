Si spoglia davanti alla statua della Madonna di Lourdes. Fermata e arrestata

Si spoglia a Lourdes, arrestata

Arrestata dopo essersi spogliata in uno dei luoghi più importanti del cattolicesimo.

Deborah de Robertis, famosa per i suoi gesti molto provocatori, ha scioccato moltissimi fedeli presenti a Lourdes, in Francia, e precisamene al Santuario di Nostra Signora.

Dopo essersi denudata di fronte alla famosissima statua della Madonna, l’esibizionista è stato fermata e interrogata dalla polizia.

Mentre Deborah de Robertis era ferma con le mani congiunte come se stesse pregando, un pellegrino è intervenuto gettando un velo sul corpo della donna nuda, pur non riuscendo a coprire molto le sue parti intime.

Deborah de Robertis è stata presumibilmente messa sotto custodia, prima di essere liberata un paio d’ore dopo.

L’artista dovrà affrontare un processo

L’artista è stata accusata di esibizione a sfondo sessuale e dovrà affrontare un processo penale a maggio.

Il procuratore di Tarbes, Pierre Aurignac, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale: “La polizia è stata chiamata dalle persone sul posto – ha detto Aurignac – l’hanno arrestata e messa in prigione per alcune ore. All’artista 34enne è stato ordinato di partecipare all’audizione correzionale del 19 maggio per essere giudicata per un’esibizione sessuale”.

“Deploriamo un tale disprezzo per la coscienza religiosa e la libertà di culto”, ha detto un portavoce del Santuario di Lourdes, meta ogni giorno di tantissimi pellegrini da ogni parte del mondo.