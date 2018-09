Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo assieme? Le parole del cantante partenopeo (anche circa l’ipotesi matrimonio)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi…

Oltre a dirlo Venditti in una delle sue canzoni più note, lo ripetono sulle proprie bacheche (che fungono da moderne Smemoranda) decine e decine di (più o meno) adolescenti ogni giorno.

E uno di questi amori senza fine è quello tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, tornati insieme – per la gioia dei fan – come annunciato dal cantante partenopeo in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ci eravamo solo allontanati per un periodo ora stiamo insieme e meglio di prima. Anche perché Anna un altro come me dove lo trova”, ha dichiarato tra il serio ed il faceto D’Alessio al settimanale.

L’amato Gigi ha quindi ulteriormente spiegato: “Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio ‘alfa… sud’ e lei una donna alfa e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni. È normale”.

Adesso, invece, si parla addirittura di matrimonio tra i due. Una ipotesi smentita dalla cantante di Sora tramite una story su Instagram e smentita anche da D’Alessio: “Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni”.