“Ma dove sei?”: moglie infuriata chiama il marito 80enne dall’autogrill. Lui era scomparso…

Una vicenda simile era accaduta poco tempo fa nel casertano, ma stavolta il coniuge è scomaprso con il mezzo di trasporto su cui viaggiavano.

Fermatisi in un autogrill sulla Roma – L’Aquila per fare benzina, di ritorno da una visita ai familiari, una coppia di 80enni di Isola del Liri (cittadina laziale, in provincia di Frosinone, da poco più di 10k anime) si è resa protagonista di una vicenda ai limiti dell’assurdo (ma che sta facendo il giro del web): il marito, infatti, dopo aver fatto benzina è immediatamente ripartito, dimenticando di fatto la consorte – andata in bagno.

La vicenda è accaduta sabato pomeriggio e l’uomo s’è ricordato della moglie solo grazie alla chiamata effettuata dalla compagna di vita, allibita dalla grave dimenticanza.

La donna, infatti, ha chiamato infuriata il proprio compagno di vita: “Ma dove sei?”. Solo in quel momento l’anziano ha ricordato quanto accaduto, è uscito dall’autostrada, ha invertito il senso di marcia ed è andata a riprenderla.