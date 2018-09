Modella muore a soli 20 anni sullo yatch di un paperone: è mistero sulle cause

Sinead McNamara, modella e star di Istagram di appena 20 anni, è stata trovata in fin di vita sullo yacht di un miliardario messicano a largo della Grecia. Portata in ospedale è morta poco dopo.

Dall’inizio di maggio Sinead McNamara, bellissima modella australiana di intimo e star di Instagram, aveva preso posto come personale di bordo sullo yacht di un ricco uomo d’affari messicano, Alberto Bailleres. Nei giorni scorsi l’imbarcazione si trovava a largo di una delle isole greche, presto il suo periodo di servizio sarebbe finito e si sarebbe goduta le vacanze con la sorella e la madre.

Ieri mattina, però, la modella è stata avvistata dal capitano di un’altra imbarcazione mentre si trovava distesa nella parte posteriore del lussuoso yacht ‘Mayan Queen IV’. L’uomo le ha urlato di fare attenzione per controllare le sue condizioni e quando si è reso conto che la ragazza era priva di sensi ha chiamato i soccorsi. Poco dopo è cominciata una disperata corsa in ospedale, Sinead è stata ricoverata in gravi condizioni ma ancora in vita, qualche ora dopo, però, è morta sul letto d’ospedale.

Modella muore in circostanze sospette, il coroner: “La causa della morte non è certa”

Il medico legale incaricato di effettuare l’autopsia ha dichiarato in queste ore che la causa della morte di Sinead è “Sospesa” fino all’arrivo del risultato delle analisi. Intanto in queste ore la madre e la sorella della modella australiana sono attese in Grecia per il riconoscimento ufficiale del cadavere. Gli investigatori stanno vagliando l’ipotesi che la ragazza possa non essere morta per cause naturali, negli ultimi giorni infatti la modella aveva postato su Instagram delle frasi che alimentano questa ipotesi: “La mia testa oggi è un totale disastro” e “Vorrei tornare indietro al periodo in cui la mia unica preoccupazione era non farmi un graffio”.

