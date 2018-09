Tragedia, crolla un altro ponte: il bilancio provvisorio è di 5 morti e 17 feriti

Tragedia questa mattina in India, il ponte Majerhat è crollato intrappolando tra le macerie auto e moto che vi stavano passando sopra: 5 le vittime accertate, 17 i feriti.

Una tragedia, quella occorsa poche ore fa in India, che il popolo italiano può comprendere nel profondo: questa mattina il ponte Majerhat, nel sud di Kolkata, è precipitato portando con se i mezzi che vi stavano passando di sopra. In questo momento sono numerosi i soccorritori che scavano tra le macerie al fine di salvare quante più vite possibile. Per il momento sono state estratte 22 persone, 17 delle quali sono state trasportate d’urgenza in ospedale, mentre 5 sono state trovate prive di vita.

India, crolla il ponte Majerhat: i soccorritori lavorano per salvare le persone intrappolate

Secondo quanto riferito dalle fonti locali, il ponte è crollato all’improvviso ed i presenti hanno sentito prima il boato devastante della struttura che collassava e poi distintamente le urla delle persone rimaste incastrate tra le macerie. Al momento sul luogo del disastro ci sono 4 gru, 500 soccorritori che lavorano per spostare le macerie senza causare la morte delle persone rimaste intrappolate, sono 50 invece le ambulanze in standby che attendono che qualcuno venga estratto. I soccorsi continueranno tutta la notte ed è probabile che nel corso delle prossime ore il bilancio delle vittime si acuisca.

Il ponte crollato era uno snodo fondamentale tra Kolkata e le altre parti della regione e sorgeva sopra la stazione ferroviaria della città. Esattamente come il Ponte Morandi, anche il Majerhat era una delle vie più trafficate poiché permetteva ai cittadini di accorciare i tragitti da un punto all’altro della città.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews