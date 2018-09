Usa la cocaina per un gioco erotico (ad insaputa della compagna): morta donna di 38 anni

Una donna di 38 anni è morta in Germania dopo aver praticato sesso orale al suo dottore, il medico aveva messo della cocaina sul pene a sua insaputa.

Un gioco erotico è costato la vita a Yvonne (parrucchiera di 38 anni): la donna aveva appena praticato del sesso orale al dottor Andreas David Niederbichler, il quale (ad insaputa della donna) aveva messo della cocaina sul suo pene che le ha causato un overdose. In seguito all’incidente il medico è stato arrestato con l’accusa di aver causato seri danni fisici che hanno condotto alla morte. A quanto pare non era la prima volta che il medico provava il gioco con una donna, erano state due le occasioni precedenti ma in quei casi le donne non avevano riportato alcun danno fisico.

Il padre di Yvonne attacca il medico: “L’ha scelta”

In seguito alla morte di Yvonne, il padre della donna, Juergen, è stato intervistato dal quotidiano tedesco ‘Bild‘. L’uomo ha accusato il dottor Niederbicher, primario della Clinica di chirurgia estetica Ameos ad Halberstadt (Sassonia) di aver scelto la figlia come sua prossima vittima per il gioco sessuale: “Ha promesso che avrebbe guarito nostra figlia… adesso è morta. Lei era molto carina ed era una sua paziente. L’aveva operata due volte per una tendinite”.

L’uomo ha poi riferito di aver avuto un attacco di cuore subito dopo aver ricevuto la notizia della morte della figlia. Adesso cerca di tenersi impegnato in ogni modo per non pensare continuamente alla morte di Yvonne: “Sento la necessità di tenermi impegnato ogni giorno in quale modo, altrimenti divento pazzo. Se nostra figlia fosse morta in un incidente avremmo potuto accettarlo, ma non possiamo accettare questo”.

