Esperienza shock in spiaggia: si avvicina ad una pastinaca morente, lei lo attacca ai genitali

Un turista cinese è stato attaccato ai genitali da una pastinaca morente in spiaggia mentre faceva una passeggiata sulla battigia.

Un uomo cinese in vacanza si stava godendo il suo soggiorno a Sanya (città che si trova nel sud della Cina), prendendo sole e facendo qualche nuotata a mare. Il suo periodo di relax è stato però interrotto da un incidente insolito: uscito dall’acqua dopo un bagno, camminava sulla battigia quando, avvicinatosi ad una pastinaca morente, è stato colpito dalla sua coda acuminata nei genitali. Il colpo ricevuto lo ha fatto accasciare a terra dal dolore e le sue urla di agonia hanno attirato l’attenzione degli altri bagnanti che si sono prodigati nell’allertare i soccorsi. Nel frattempo una nutrita folla di curiosi si è avvicinata all’uomo per filmare la sua straziante agonia.

Colpito ai genitali da una pastinaca morente: l’arrivo dei soccorsi

I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i guardia spiaggia locali, i quali però non avevano l’attrezzatura adeguata per intervenire in una situazione simile. Su suggerimento dei paramedici arrivati poco dopo sulla spiaggia (in collegamento telefonico), questi hanno tagliato la coda del pesce e liberato l’uomo dalla morsa dell’animale. Poco dopo lo sfortunato bagnante è stato in grado di rialzarsi in piedi, ma è comunque dovuto andare in ospedale per farsi medicare e controllare che la pastinaca non avesse iniettato del veleno. Esistono, infatti, centinaia di specie conosciute di pastinaca appartenenti ad otto famiglie diverse, alcune di queste possiedono tre differenti artigli con i quali iniettano il veleno alle prede ed ai nemici.

