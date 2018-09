Gatto muore cadendo dall’ottavo piano su un passante: proprietaria denunciata

A Torino un gatto di 6 chili è morto cadendo dall’ottavo piano in testa ad un passante che ha riportato un grave trauma cervicale ed ha denunciato la proprietaria del felino.

Quanto accaduto nel luglio del 2017 a Torino ha del surreale ma è tutto vero. Un uomo di Chieri (provincia di Torino) si era recato in città per andare al mercato e mentre passeggiava è stato colpito in testa da un gatto precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Tripoli. L’uomo, stordito, è caduto a terra, ed il gatto (finito anche lui sul marciapiede) è morto a causa dell’impatto. Ciò che rende ancora più paradossale l’accaduto è che l’uomo in vita sua aveva messo piede nella città della Mole solamente tre volte: la prima per il servizio miliare, la seconda per l’ostensione della Sindone e la terza proprio quando gli è piovuto il gatto in testa.

Gatto cade in testa ad un passante, proprietaria denunciata

In seguito all’accaduto, l’uomo è stato ricoverato in ospedale e gli è stata data una prognosi di 30 giorni per un trauma cervicale che, ancora oggi, gli causa dei fastidi. La donna è stata multata invece dagli agenti per mancato controllo dell’animale domestico ed ora dovrà presentarsi davanti al giudice di pace: il ferito, infatti, ha sporto denuncia contro la donna e chiede un risarcimento per danni fisici e morali. I due si incontreranno, dunque, in tribunale per raccontare i dettagli di questa sfortunata vicenda, a questo spetterà decidere se la donna dovrà pagare il risarcimento al passante o se la multa pagata in precedenza sarà stata sufficiente.

