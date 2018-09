Investe volontariamente una ragazza all’uscita da scuola e fugge via. E’ caccia all’uomo

Investe una ragazza e fugge via

La polizia sta cercando un uomo che ha investito una ragazza proprio il primo giorno di scuola. Kiana Duncan-Millwood, 11 anni, è stata ricoverata ieri in ospedale dopo essere stata investita da una Mercedes. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle due.

Kiana aveva appena concluso il suo primo giorno alla Claremont High School di Harrow, a nord di Londra, e stava tornando a casa con suo fratello e il vicino Jovan. Ma il trio è stato investito dal pirata della strada a pochi metri dai cancelli della scuola dopo che era scoppiato un alterco in merito al suo stile di guida.

La polizia: “Probabile atto volontario”

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, e la polizia sostiene che molto probabilmente l’uomo “ha deliberatamente preso di mira i pedoni”. La madre di Kiana, Cynthia, di 46 anni, è a pezzi: “Sono stata sveglia tutta la notte a piangere. Era la sua prima mattina a scuola ed è successo questo. Stamattina stava dicendo che tutti si sarebbero preparati per andare a scuola, ma lei non poteva perché era in ospedale”.

Un testimone ha rivelato alcuni dettagli interessanti sull’accaduto. “C’era questo ragazzo che correva in macchina vicino ai cancelli della scuola, così Keiran gli ha detto di fermarsi. Il ragazzo se n’è andato. Sembrava finita lì, ma Keiran si è girato e ha visto che la vettura stava puntando contro di loro. Ha cercato di spingere via sua sorella, ma la macchina ha colpito lei e Jovan”.

