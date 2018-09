Mercoledì 5 settembre 2018: stasera in tv Questione di Karma, Guerra e pace, Chicago Fire e Alligator X

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 5 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 5 settembre 2018 in prima e seconda serata. Tanti i documentari, i programmi ma soprattutto le serie tv.

Stasera in TV, mercoledì 5 settembre 2018. L'elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Questione di Karma

23:10 – Overland 19 Le Indie di Overland – Il Sacro Gange

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone – Castore e Polluce

23:25 – Seal Team – Mai scendere dalla barca

Rai 3

21:15 – Prima dell’alba

23:20 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – The Jackal

23:54 – La promessa dell’assassino

Canale 5

21:28 – Guerra e pace

23:32 – L’amore infedele

Italia 1

21:20 – Chicago Fire – L’esplosione

23:57 – The Conjuring

La 7

21:15 – L’onore degli uomini

23:45 – Gli ammutinati del Bounty

Tv 8

21:30 – Matrimonio a prima vista Italia

23:30 – Lo spaccacuori

Cielo

21:15 – Alligator X

23:15 – Little Dead Rotting Hood

Iris

21:00 – Basilicata coast to coast

23:10 – Io non ho paura

Stasera in TV, mercoledì 5 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Questione di Karma (Rai 1): Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia di industriali, ma più che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo. L’incontro con un eccentrico esoterista francese gli cambia la vita: lo studioso infatti afferma di aver individuato l’attuale reincarnazione del padre di Giacomo.

The Jackal (Rete 4): Caccia a un pericolosissimo assassino professionista maestro nell’arte del travestimento.