Terrificante incidente stradale, finalista di The Voice of Italy investe e uccide un ciclista

Terribile incidente stradale ad Azzano, un ciclista è stato investito ed ucciso da un’auto. Alla guida c’era Asia Sagripanti, finalista di ‘The Voice of Italy2018’.

Un uomo di 52 anni è morto la mattina del 4 settembre ad Azzano Decimo (Pordenone) dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava sulla propria bicicletta. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti l’auto ha sbandato ed ha travolto in pieno il malcapitato ciclista. Immediatamente dopo l’impatto sono stati chiamati i soccorsi che sono giunti sul luogo dell’incidente tempestivamente, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita del ciclista residente nella frazione di Tiezzo.

Investe un ciclista, Asia Sagripanti in stato di choc: “E’ entrato un insetto in auto”

In un secondo momento si è scoperto che alla guida dell’auto che ha travolto il cinquantaduenne c’era Asia Sagripanti, finalista e quarta qualificata del talen musicale della Rai ‘The Voice of Italy 2018‘. La diciannovenne pupilla di Francesco Renga ha spiegato di non essersi accorta della presenza del ciclista a bordo strada, a causa dell’ingresso nell’abitacolo di un insetto che l’ha distolta dalla guida (si pensa possa essere stata una vespa). Sull’accaduto stanno investigando i carabinieri di Pordenone, i quali al momento non hanno ancora stabilito con certezza la dinamica dell’accaduto. La giovane cantante è stata trasportata in ospedale in stato di choc.

