“Abbassa lo sguardo quando parli con me, donna”. Infermiera umiliata così dal paziente islamico 

“Abbassa lo sguardo, donna” infermiera umiliata

“Abbassa lo sguardo quando parli con me, sei una donna”. Questa è la frase che un’infermeria si è sentita rivolgere da un uomo di origine mediorientale in un ospedale di Saronno.

L’uomo ha portato la madre, con il velo integrale, all’ospedale. Era fine agosto, e la donna non si sentiva bene, per questo il figlio l’ha portata al pronto soccorso. Le è stato somministrato l’antidolorifico in codice verde, perché non si trovava in condizioni preoccupanti.

L’infermiera quindi si è recata dall’uomo per riferirgli delle condizioni della madre e di ciò che le avevano somministrato.

L’uomo però non ha preso affatto bene la cosa, perché avrebbe voluto parlare con un uomo. “Abbassa lo sguardo quando parli con me, sei una donna” le ha detto di conseguenza.

Rappresentanti sindacali confermano il fatto

Ha dovuto intervenire un vigile che si trovava sul luogo con un paziente dopo un incidente stradale per calmare l’uomo. A confermare ciò che è avvenuto e la frase detta, anche alcuni rappresentanti sindacali presenti al momento del fatto. L’uomo ha calmato i toni ed è tornato a sedersi. La madre dell’uomo si è scusata da parte sua per il comportamento del figlio.

Critico Paolo Grimoldi, deputato della Lega: “un immigrato islamico, inveisce contro un’infermiera che stava curando la madre invitandola ad abbassare lo sguardo e chiedendone la sostituzione con un infermiere di sesso maschile… è questa l’integrazione di cui parla la sinistra?”.

La notizia è stata riportata solamente da alcuni giornali di piccola entità.

