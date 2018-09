Elisa Isoardi parla del suo Matteo e svela il suo (inaspettato) lato romantico

La bella conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ si prepara alla nuova avventura e si coccola il suo amato Matteo Salvini, rivelando il suo aspetto romantico.

Intervistata in esclusiva dal settimanale ‘Oggi‘, Elisa Isoardi ha parlato a lungo sia della nuova avventura come conduttrice de ‘La Prova del Cuoco‘ al posto della storica padrona di casa Antonella Clerici, e sopratutto della sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. I due infatti hanno da poco iniziato una convivenza portando ad un altro livello la loro relazione e tutto, almeno dagli scatti che li ritraggono innamoratissimi sulle spiagge di Milano Marittima, sembra stia andando per il meglio.

Elisa Isoardi: “E’ schivo, non facile ai complimenti”

A confermare che la relazione con l’uomo politico più influente del momento sta andando alla grande è la stessa Elisa sulle pagine della rivista patinata. La conduttrice ha rivelato aspetti del carattere di Salvini che molti non conoscono: “Matteo è una persona estremamente intelligente e sensibile. È solo all’inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze”.

Il lato sensibile di Matteo emerge all’interno delle mura casalinghe anche se per natura non è uno facile ai complimenti: “Sa la cosa più bella che mi ha detto ultimamente e che per me è valsa più di una dichiarazione d’amore? Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Che ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare…”, un complimento concreto che dimostra la stima che prova nei suoi confronti: “Matteo è un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili. È una persona concreta, verace e schiva”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews