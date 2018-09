Giovedì 6 settembre 2018: stasera in Tv Don Matteo, Before I Go to Sleep, Uefa Nations League e Battiti Live

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 6 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo.

Rai 1

21:25 – Don Matteo 10 – La fuga

23:50 – Codice La vita è digitale – Governare il mondo?

Rai 2

21:20 – Rosewood – I segreti di Marshwood – Il sogno americano – Amore fraterno

23:45 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Before I Go to Sleep

23:00 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – The judge

00:14 – La sconosciuta

Canale 5

20:40 – Uefa Nations League – Germania – Francia

22:30 – Speciale Uefa Nations League

23:11 – Borotalco

Italia 1

21:20 – Battiti Live

00:15 – Street Food Battle

La 7

20:35 – In Onda

22:30 – Atlantide – Che Guevara, indagine su una esecuzione

Tv 8

21:30 – Dear John

23:30 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Cielo

21:15 – Taxxi

23:15 – Tranquille donne di campagna

Iris

21:00 – Il colore della notte

23:30 – Basic

Stasera in TV, giovedì 6 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Before I Go to Sleep (Rai 3): A seguito di un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo. Un giorno, nuove e terrificanti verita’ la costringono a mettere in discussione tutto cio’ che la circonda.