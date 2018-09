Mamma si suicida, la figlia di 3 anni sopravvive da sola in casa per 4 giorni

Una giovane mamma di appena 28 anni si è tolta la vita, lasciando la figlia di 3 anni da sola in casa. La piccola è sopravvissuta per 4 giorni.

Una forte depressione ha portato la giovane mamma Aimee Louis Evans (28 anni) a togliersi la vita. Il segnale di questa sua decisione, la ragazza lo aveva consegnato alla madre tramite un messaggio in cui le chiedeva di prendersi cura della bambina perché per lei era “Finita”. La donna, Julie Evans, aveva pensato che scherzasse e le aveva risposto di “Non fare la stupida”.

Aimee però non stava scherzando e dopo aver scritto quel messaggio si è tolta la vita, lasciando la bambina da sola in casa. La madre si è insospettita solamente 4 giorni dopo, quando provando a chiamarla non ha ottenuto alcuna risposta. A quel punto, spaventata che la figlia avesse potuto commettere un gesto estremo ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno sfondato la porta di casa ed hanno trovato la donna priva di vita a terra e la piccola da sola sul pavimento di casa.

Bimba sopravvive da sola in casa per 4 giorni: “Si è nutrita con pane e burro”

Gli agenti si sono subito presi cura della piccola e l’hanno consegnata ai paramedici affinché venisse portata in ospedale per un controllo. Le visite mediche hanno confermato che la bambina era in perfetta salute, secondo l’ufficiale che si è incaricato di farla visitare poiché si è nutrita con pane e burro trovati in cucina.

Il tragico incidente si è verificato lo scorso 3 aprile ed il corpo della donna è stato trovato solamente il 7 dello stesso mese nella sua casa in Dalton Road, a Port Talbot (Galles). Oggi c’è stata la prima udienza sul caso, durante la quale è emerso che la donna era depressa da tempo e beveva ogni sera a causa di una serie di relazioni andate a male. Quella sera, prima di suicidarsi, ha controllato il profilo Facebook di un uomo appena conosciuto, non è chiaro cosa l’abbia convinta ad andare fino in fondo, ma poco dopo si è uccisa.

