Ponte Morandi, parla Benetton per la prima volta: “Il silenzio è segno di rispetto…”

Per la prima volta dal crollo di ponte Morandi, Gilberto Benetton ha parlato di quanto accaduto lo scorso 14 agosto e delle politiche future dell’azienda.

“Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile e per sempre angoscioso nei nostri cuori”, sono le parole rilasciate da Benetton al ‘Corriere della Sera’.

L’imprenditore ha quindi aggiunto: “Dalle nostre parti il silenzio è considerato segno di rispetto. Edizione, la nostra holding, ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo disastro. Con altrettanta fermezza abbiamo dichiarato che verrà fatto tutto ciò che è in nostro potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto. Forse non siamo stati sentiti”.

Circa la possibilità della nazionalizzazione delle autostrade e del ritiro delle concessioni, Benetton è stato molto diplomatico: “oggi questo è diventato un tema politico e quindi al difuori di ciò di cui mi occupo, come gruppo siamo sempre stati attenti e collaborativi con le Istituzioni e le autorità, e continueremo ad esserlo nel rispetto delle proprie posizioni, dei propri doveri e dei propri diritti”.

Però la famiglia parrebbe intenzionata a non lasciare il settore delle infrastrutture: “Siamo investitori di lungo termine e le infrastrutture hanno bisogno di capitale paziente”.

