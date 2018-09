Roma choc, esplosione nella notte: un forte scoppio e il crollo, un morto sotto le macerie 

Roma, esplosione nella notte, un morto

Notte choc a Roma, dove un’esplosione ha scosso la notte attorno alle 4: un’abitazione sita in una villetta a schiera sarebbe esplosa e una persona sarebbe rimasta uccisa.

L’esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani, in via dei Gladioli, a Santa Marinella, Roma. Lo scoppio ha provocato il crollo di quasi tutta l’abitazione, riferiscono i Vigili del Fuoco: è rimasta in piedi solamente una parete divisoria portante.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, mentre la palazzina di fronte a quella scoppiata è leggermente danneggiato ma non presenta problemi strutturali. L’esplosione è stata molto forte ed udita in tutto il vicinato, e ha danneggiato cinque appartamenti limitrofi.

Chi è la vittima dell’esplosione

La vittima della potente deflagrazione sarebbe, secondo le prime testimonianze, uno dei due fratelli proprietari dell’appartamento al primo piano, un uomo di 63 anni. Il suo corpo carbonizzato, ancora non ufficialmente identificato, è stato estratto dalle macerie della casa. Non risultano dispersi. I familiari della persona deceduta, al momento dello scoppio, non erano in casa.

Non si conoscono ancora le cause dello scoppio, anche se si sospetta che possa essersi trattato di una fuga di gas, o dallo scoppio di una bombola di gas.

