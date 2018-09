Terribile schianto in scooter mentre si trova a consegnare pizze: pony express perde la vita a soli 30 anni

Terribile incidente fatale a Pisa, reso ancora più drammatico dal fatto che è accaduto mentre la vittima, un 30enne, stava lavorando.

Maurizio Cammillini, questo il nome dell’uomo, si trovava in sella al suo scooter per consegnare pizze a domicilio, quando ha perso il controllo del proprio mezzo e s’è schiantato contro un palo dell’energia elettrica. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto in via Pietrasantina e il violento impatto del pony express contro il palo in questione – avvenuto intorno alle 19 – non gli ha lasciato scampo: trasprotato prontamente dagli operatori del 118 all’ospedale in codice rosso, Maurizio è morto poco dopo.

I Carabinieri di San Giuliano Terme stanno lavorando nella ricostruzione dell’incidente.

(Foto d’archivio)