Viene investito dal tram e muore: l’uomo è un clochard che si era sdraiato sui binari

È successo a Milano. La vittima è Domenico Alfredo Passoni (76 anni, clochard): il tranviere si è accorto di lui all’ultimo momento

Ucciso dal tram in transito dopo una notte trascorsa all’addiaccio. Questo il triste destino di un clochard di 76 anni è stato travolto e forse ucciso da un tram nei pressi dell’Ospedale Sacco, a Milano, in Via Giovanni Battista Grassi. L’uomo si era sdraiato sui binari, ma non si sa ancora se fosse già morto prima dell’impatto con il tram (a causa di un probabile malore) o se la morte debba proprio ascriversi all’incidente. Il decesso dell’uomo è avvenuto ieri, nelle mattinate, intorno alle ore 05:20.

Clochard morto a Milano, l’identità della vittima e le dichiarazioni del tramviere

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e non si sa ancora cosa ci facesse il clochard sui binari del tram. Probabile che abbia trascorso lì la notte o che abbia avuto un malore che lo ha portato a perdere i sensi in quel punto così pericoloso. Fatto sta che sulla morte del senzatetto, all’anagrafe Domenico Alfredo Passoni, ci sarà da indagare. L’uomo è stato riconosciuto dalle impronte digitali, presenti negli archivi della Polizia sebbene l’uomo non avesse precedenti penali.

Il tranviere che si trovava alla guida del tram che ha travolto Domenico Alfredo Passoni è stato ascoltato dalle Forze dell’Ordine. L’uomo ha dichiarato di aver frenato quando ormai era troppo tardi perché non si era accorto- se non in un’ultima battuta- della presenza del clochard supino sui binari. Sul corpo dello sfortunato anziano è stata disposta l’esecuzione dell’autopsia che stabilirà, definitivamente, le reali cause della morte.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews