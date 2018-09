Incidente tremendo, 91enne perde la vita. Ferita la donna che viaggiava con lui – VIDEO

Violento incidente, 91enne perde la vita

Uno schianto tremendo che non gli ha lasciato alcuno scampo. Ha perso la vita quest’oggi un 91enne di Brescia che si trovava alla guida della propria auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio: l’anziano, che risiede in Via Saffi a Brescia, si trovava a Calolziocorte, comune di circa 14.000 abitanti in provincia di Lecco.

Francesco Arminio stava procedendo alla guida della sua Golf Plus, quando ad un certo punto la vettura è uscita fuori strada ad una velocità piuttosto elevata. L’auto del 91enne è finita prima sulla rotonda del ponte Cesare Cantù, e in seguito ha travolto un furgone che stava arrivando da Olginate. Infine, la Golf Plus di Francesco Arminio ha terminato la sua corsa nel prato a lato della carreggiata in direzione Cisano.

Ferita anche una donna di 73 anni

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i soccorsi, che hanno subito notato come il 91enne versasse in gravissime condizioni. Immediato il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco, dove Francesco Arminio è arrivato in codice rosso. Ma ogni tentativo dei medici è risultato vano: le condizioni dell’anziano sono rapidamente precipitate, fino al decesso.

Insieme a lui viaggiava anche una donna di 73 anni, che è rimasta ferita in seguito al violento schianto ed è stata ricoverata in codice giallo.

Ieri un 90enne alla guida di un SUV ha investito un passeggino ed è precipitato in un cimitero. Fortunatamente nessuna seria conseguenza.

